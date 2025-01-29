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Чиновник впал в кому после драки в Атырау

Заместитель главы ДГД Атырауской области впал в кому после драки, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что в результате драки пострадал и впал в кому заместитель руководителя ДГД региона. Инцидент произошел 28 января в одном из увеселительных заведений Атырау.

Сообщается, что в конфликте якобы участвовали сотрудник прокуратуры и сотрудники ДГД Атырауской области.

Корреспонденты Tengrinews.kz обратились за комментариями в пресс-службу Главной транспортной прокуратуры, где проинформировали касательно данных об участии в драке сотрудника прокуратуры.

Департаментом полиции Атырауской области проводится досудебное расследование по факту получения сотрудником департамента государственных доходов телесных повреждений. В целях установления всех обстоятельств, в том числе участия сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка.

Альмира Бекжан
официальный представитель Главной транспортной прокуратуры

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 106 Уголовного кодекса («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Проводятся комплексные следственные мероприятия. Другая информация не подлежит разглашению.

добавили в пресс-службе ДП региона