Пискаревский проспект превратился в озеро. Для обратного эффекта потребовалось несколько помп

В пресс-службе «Водоканала Петербурга» «Фонтанке» сообщили, что участок ливневой канализации на проезжей части Пискаревского проспекта от улицы Руставели до КАД не находится в ведении предприятия. Эта ливневка автономная и не присоединена к централизованной системе водоотведения. Эксплуатирует ее ООО «РЭД». А в местном проезде ливневая канализация и вовсе отсутствует, добавили в пресс-службе.