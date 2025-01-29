Пискаревский проспект превратился в озеро. Для обратного эффекта потребовалось несколько помп

О подтоплении на Пискаревском проспекте, возле дома 165, корпус 1, рассказали 29 января очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На перекрестке с проездом к Северному проспекту залило проезжую часть и частично тротуары с газонами. Легковые автомобили полоскали днище талой водой, а пешеходам было не пройти, не замочив ноги.
В пресс-службе «Водоканала Петербурга» «Фонтанке» сообщили, что участок ливневой канализации на проезжей части Пискаревского проспекта от улицы Руставели до КАД не находится в ведении предприятия. Эта ливневка автономная и не присоединена к централизованной системе водоотведения. Эксплуатирует ее ООО «РЭД». А в местном проезде ливневая канализация и вовсе отсутствует, добавили в пресс-службе.
В администрации Красногвардейского района сообщили, что на месте работают аварийные бригады подведомственного комитету по благоустройству Центрального управления региональных дорог и благоустройства. По информации на 13:38, они при помощи нескольких помп откачали воду, скопившуюся после дождя и таяния снега, и практически устранили подтопление.
Чтобы предотвратить повторение ситуации, на месте установят новые, более мощные насосы, добавили в администрации. В перспективе канализационная насосная станция будет модернизирована. А пока территорию взяли под постоянный мониторинг.