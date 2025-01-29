Прокуратура потребовала завести дело против Арсена Маркаряна

Поводом стало интервью с блогером, размещенное в интернете. В прокуратуре заявили, что Маркарян «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».