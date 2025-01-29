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Прокуратура потребовала завести дело против Арсена Маркаряна

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера Арсена Маркаряна, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Поводом стало интервью с блогером, размещенное в интернете. В прокуратуре заявили, что Маркарян «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов».

Прокуратура передала материалы своей проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Материал дополняется.