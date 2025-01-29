CNN: подводная инфраструктура — ахиллесова пята Европы. Что происходит?

Это очередной из серии инцидентов с конца 2022 года, которые привели к повреждению европейской инфраструктуры, пересекающей дно Балтийского моря — труб, по которым идет природный газ, и кабелей, по которым транспортируется электричество и данные, сообщает CNN.
За последние пару лет такие инциденты участились. Это вызвало подозрения насчет того, что они являются результатом саботажа и диверсий, и вызвало шквал расследований со стороны европейских чиновников. Некоторые открыто указывают пальцем на Москву.
Россия свою причастность к инцидентам отрицает.
Заявление представителей российского МИД последовало за объявлением НАТО о новой миссии по усилению защиты критически важной инфраструктуры на Балтике. В рамках этой миссии альянс развернул подводные беспилотники.
Что происходит
Первый крупный инцидент произошел в конце 2022 года: были взорваны две ветки газопровода «Северный поток», поставлявшего российский газ в Европу. Это стало «тревожным звоночком» для Европы.
Второй инцидент случился в октябре 2023 года, когда неожиданно начал протекать газопровод между Финляндией и Эстонией под названием BalticConnector.
В ноябре 2024 года были перерезаны два подводных интернет-кабеля — один, соединяющий Швецию и Литву, другой — Финляндию и Германию.
Несколько недель спустя, в Рождество, вышел из строя кабель электропитания, соединяющий Финляндию и Эстонию.
Кто несет ответственность
Трудно найти веские доказательства причастности Москвы. К тому же официальные лица США, знакомые с первоначальной оценкой ноябрьского инцидента в Балтике, убеждены, что «никаких признаков злонамеренных действий» в отношении двух перерезанными интернет-кабелей не было.