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CNN: подводная инфраструктура — ахиллесова пята Европы. Что происходит?

В воскресенье был поврежден подводный кабель для передачи данных между Швецией и Латвией. Это произошло в результате воздействия внешней силы, заявила Латвия. Но что на самом деле происходит, попытался разобраться канал CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Это очередной из серии инцидентов с конца 2022 года, которые привели к повреждению европейской инфраструктуры, пересекающей дно Балтийского моря — труб, по которым идет природный газ, и кабелей, по которым транспортируется электричество и данные, сообщает CNN.

За последние пару лет такие инциденты участились. Это вызвало подозрения насчет того, что они являются результатом саботажа и диверсий, и вызвало шквал расследований со стороны европейских чиновников. Некоторые открыто указывают пальцем на Москву.

Россия свою причастность к инцидентам отрицает.

На прошлой неделе российское посольство в Лондоне заявило, что НАТО использует «фиктивный предлог “российской угрозы”», чтобы усилить свое военно-морское и военно-воздушное присутствие в Балтийском море.

Заявление представителей российского МИД последовало за объявлением НАТО о новой миссии по усилению защиты критически важной инфраструктуры на Балтике. В рамках этой миссии альянс развернул подводные беспилотники.

Независимо от того, был ли ущерб случайным или преднамеренным, инциденты выявили одну из уязвимостей Европы и сигнализируют, по словам одного эксперта, о «новом рубеже» в ее безопасности.

Что происходит

Первый крупный инцидент произошел в конце 2022 года: были взорваны две ветки газопровода «Северный поток», поставлявшего российский газ в Европу. Это стало «тревожным звоночком» для Европы.

Второй инцидент случился в октябре 2023 года, когда неожиданно начал протекать газопровод между Финляндией и Эстонией под названием BalticConnector.

В ноябре 2024 года были перерезаны два подводных интернет-кабеля — один, соединяющий Швецию и Литву, другой — Финляндию и Германию.

В совместном заявлении министры иностранных дел Финляндии и Германии отметили, что европейская безопасность находится под угрозой из-за «гибридной войны со стороны злонамеренных субъектов».

Несколько недель спустя, в Рождество, вышел из строя кабель электропитания, соединяющий Финляндию и Эстонию.

Кто несет ответственность

Возложение вины за каждый инцидент — сложная, чреватая дипломатическими проблемами задача.

Трудно найти веские доказательства причастности Москвы. К тому же официальные лица США, знакомые с первоначальной оценкой ноябрьского инцидента в Балтике, убеждены, что «никаких признаков злонамеренных действий» в отношении двух перерезанными интернет-кабелей не было.

ЕС