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ФСБ нагрянула с обысками в УФАС Петербурга

В Петербурге начато расследование в отношении сотрудников Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), подозреваемых в злоупотреблении служебными полномочиями. 29 января сотрудники полиции и УФСБ провели 11 обысков, сообщает 47news.

Как уточняет издание, девять обысков прошли в квартирах работников УФАС, один — в самом управлении, а еще один — в офисе коммерческой организации. Эти действия связаны с уголовным делом о злоупотреблении служебными полномочиями группой лиц. По предварительным данным, около десяти сотрудников УФАС, включая заместителя руководителя и нескольких начальников отделов, уже доставлены в Главное следственное управление МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

47news сообщают, что следствие изучает схему, которая известна участникам рынка госзаказа. В ней участвуют компании, которые несопоставимы по масштабам с другими участниками торгов и начинают оспаривать условия конкурсов, указывая на несуществующие нарушения. Это приводит к приостановке процедуры закупки.

Такие «профессиональные жалобщики» нередко становятся причиной затягивания разбирательств, что наносит ущерб государственным интересам и создает проблемы для добросовестных участников рынка, уточняет издание. Согласно действующим процедурам, ФАС не может отказать даже таким жалобщикам.

По имеющимся данным, в данном деле участнику предлагали «договориться» для отзыва жалоб на конкурс, связанный с установкой видеонаблюдения в детских садах и школах города. В ГСУ был доставлен представитель фирмы, подавшей жалобу на указанный конкурс. Пресс-служба УФАС по Петербургу пока не предоставила комментариев по этому вопросу. Вопросов к комитету по государственному заказу Смольного у следствия не возникло.

ФАС
ФСБ