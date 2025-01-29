ФСБ нагрянула с обысками в УФАС Петербурга

Как уточняет издание, девять обысков прошли в квартирах работников УФАС, один — в самом управлении, а еще один — в офисе коммерческой организации. Эти действия связаны с уголовным делом о злоупотреблении служебными полномочиями группой лиц. По предварительным данным, около десяти сотрудников УФАС, включая заместителя руководителя и нескольких начальников отделов, уже доставлены в Главное следственное управление МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.