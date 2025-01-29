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Погибшим в ДТП в Пермском крае оказался директор московской компании

Он находился в командировке.

Водитель легковушки, который погиб в ДТП на границе Пермского края и Удмуртии оказался директор московской компании, сообщает госинспекция труда.

Речь идёт об аварии, которая случилась в Большесосновском округе вечером 27 января. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика случилось около 18:50. 54-летний водитель «Лады Ларгус» двигался по трассе Черновское — граница Удмуртии в сторону Перми и в один момент допустил столкновение с большегрузом.

Уточнялось, что от полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Как выяснилось днём 29 января, погибшим оказался директор московской компании ООО «Авто-ПЭК». После ДТП государственная инспекция труда начала расследование аварии.

«В извещении, направленном работодателем в адрес Инспекции указано, что 27.01.2025 в вечернее время директор обособленного подразделения ООО “Авто-ПЭК”, находясь в служебной командировке, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге в районе Большесосновского муниципального округа», — рассказывает ведомство.

Сейчас инспекция формирует специальную комиссию, запрашивает материалы с осмотром места аварии и проводит опрос должностных лиц работодателя погибшего. В случаях нарушения ведомство примет меры.