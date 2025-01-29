Погибшим в ДТП в Пермском крае оказался директор московской компании

Речь идёт об аварии, которая случилась в Большесосновском округе вечером 27 января. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика случилось около 18:50. 54-летний водитель «Лады Ларгус» двигался по трассе Черновское — граница Удмуртии в сторону Перми и в один момент допустил столкновение с большегрузом.