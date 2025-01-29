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Воронежец угнал машину, чтобы доехать до подруги

Фигурант проник в незапертый автомобиль соседа.

Источник: Комсомольская правда

33-летний житель Петропаловского района сообщил в полицию об угоне «ВАЗа-21074». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка обнаружили автомобиль в кустах неподалеку от соседнего населенного пункта. Угонщиком оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Задержанный признался, что решил на машине соседа, которая была не заперта, доехать до дома своей подруги, которая живет в другом селе. В соответствии со статьей 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем») фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.