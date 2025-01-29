Воронежец угнал машину, чтобы доехать до подруги

Стражи порядка обнаружили автомобиль в кустах неподалеку от соседнего населенного пункта. Угонщиком оказался 29-летний ранее судимый местный житель. Задержанный признался, что решил на машине соседа, которая была не заперта, доехать до дома своей подруги, которая живет в другом селе. В соответствии со статьей 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем») фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.