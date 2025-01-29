Что известно об убийстве сотрудников лесничества в Калужской области

Погибли трое сотрудников лесничества. Преступник покончил с собой.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- Мужчина производил несанкционированную вырубку деревьев в Куйбышевском районе Калужской области.
- На место оперативно выехали сотрудники лесничества.
- Он убил троих из них и поджег служебный автомобиль.
- При задержании подозреваемый оказал сопротивление и захватил двух заложников. Они спасены и не пострадали.
- Мужчина покончил с собой.
Расследование
- По факту происшествия возбудили уголовное дело.
- Как сообщил губернатор, мужчина был ранее судим.
- Подозреваемого посмертно проверят на вменяемость, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства.