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Что известно об убийстве сотрудников лесничества в Калужской области

Ранее судимый мужчина, который производил несанкционированную вырубку деревьев в Куйбышевском районе Калужской области, захватил заложников при задержании, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Источник: РИА "Новости"

Погибли трое сотрудников лесничества. Преступник покончил с собой.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

  • Мужчина производил несанкционированную вырубку деревьев в Куйбышевском районе Калужской области.
  • На место оперативно выехали сотрудники лесничества.
  • Он убил троих из них и поджег служебный автомобиль.
  • При задержании подозреваемый оказал сопротивление и захватил двух заложников. Они спасены и не пострадали.
  • Мужчина покончил с собой.

Расследование

  • По факту происшествия возбудили уголовное дело.
  • Как сообщил губернатор, мужчина был ранее судим.
  • Подозреваемого посмертно проверят на вменяемость, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.
  • На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства.