Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в ДР Конго из-за риска утечек вирусов

По данным ведомства, одна из лабораторий, которая входит в группу риска, расположена в Национальном институте биомедицинских исследований в городе Гома на границе с Руандой. В ней хранятся образцы возбудителей геморрагических лихорадок, в том числе вируса Эбола. В Конго возникают перебои с электричеством, что может привести к утечкам опасных патогенов из лаборатории.