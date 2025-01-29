В Татарстане вор вынес из квартиры спящих хозяев часы, нож и банку огурцов

«В полицию с заявлением о краже из квартиры обратился 25-летний житель одного из домов по улице Гафиатуллина. По словам заявителя, их обокрали ночью, пока они спали. В квартиру проник неизвестный и похитил современный гаджет, ключи от автомобиля и дома, наручные часы, кухонный нож и банку маринованных огурцов. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.