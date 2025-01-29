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В Беларуси предлагают снизить возраст водителей одного из транспортных средств с 18 до 17 лет

В Беларуси возраст водителей ряда транспортных средств может снизиться до 17 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси предложили снизить возрастной порог для водителей одного из транспортных средств с 18 до 17 лет, передает БелТА.

По словам члена постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Сергея Давыдова, такое предложение является одной из новаций законопроекта о дорожном движении.

Так, проект закона предлагает снизить с 18 до 17 лет возраст лиц, которые смогут получать право управления самоходной машиной сельхозназначения (категория F). И также хотят предусмотреть увеличение максимально допустимой мощности двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий С, D, Е, F.

Как отмечается, положения законопроекта направлены на совершенствование общественных отношений, которые возникают при предоставлении права управления колесным трактором и самоходной машиной.

— Главная цель этого закона — увеличение кадрового потенциала предприятий сельскохозяйственной отрасли, — прокомментировал депутат.

Если закон будет принят, то тогда с 17 лет белорусские подростки будут получать права управления тракторами и комбайнами. А значит — уже со второго курса привлекаться для работы в сельхозорганизации. За это выступал и Минсельхозпрод.

Кроме того, Давыдов обратил, что для оперативной реализации предлагаемых новаций в законопроект еще внесли изменения, чтобы сократить срок вступления в силу закона о дорожном движении — с шести до двух месяцев.

— Таким образом молодые люди смогут внести свой вклад в уборочную кампанию, а может, и в посевную, — резюмировал депутат.

Еще в НАН сказали, как белорусов пересадят на беспилотный транспорт через 10 лет.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко продлил программу льготного кредитования на BELGEE для белорусов.