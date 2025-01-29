Под Нижним Тагилом поезд сбил мужчину

На железной дороге между станциями Лая и Баранчинская произошел несчастный случай утром 29 января. Поезд, который ехал из Качканара в Екатеринбург, сбил 29-летнего мужчину. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
— Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительная причина ЧП — неосторожные действия самого погибшего. Движение на участке пути не приостанавливалось, нарушений прав пассажиров не допущено, — сообщает ведомство.
Сотрудники проводят проверку в связи с несчастным случаем на путях. По ее результатам будет дана оценка действиям сотрудников поездной бригады.