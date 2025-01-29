Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Нижним Тагилом поезд сбил мужчину

Уралец погиб на железных путях.

Источник: Комсомольская правда

На железной дороге между станциями Лая и Баранчинская произошел несчастный случай утром 29 января. Поезд, который ехал из Качканара в Екатеринбург, сбил 29-летнего мужчину. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

— Машинист применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительная причина ЧП — неосторожные действия самого погибшего. Движение на участке пути не приостанавливалось, нарушений прав пассажиров не допущено, — сообщает ведомство.

Сотрудники проводят проверку в связи с несчастным случаем на путях. По ее результатам будет дана оценка действиям сотрудников поездной бригады.

несчастный случай