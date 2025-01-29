Курьер обманом забрала у казанской пенсионерки 120 тысяч рублей

Пенсионерка из Казани попалась на уловки мошенников и потеряла 120 тысяч рублей. Аферисты действовали по стандартной схеме.
По словам 90-летней жительницы, 20 января ей сообщили, что неизвестные пытаются оформить кредиты на ее имя. Пенсионерке предложили перевести денежные средства на безопасный счет. Женщина поверила словам звонивших и передала девушке-курьеру свои сбережения.
Подозреваемую сотрудники правоохранительных органов задержали по месту проживания. Свою вину 24-летняя девушка полностью признала. Она рассказала, что в качестве вознаграждения оставила себе небольшой процент от полученной суммы. Сообщница злоумышленников находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники отдела полиции «Савиново» ищут других подозреваемых, сообщает пресс-служба управления МВД России по Казани.