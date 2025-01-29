Курьер обманом забрала у казанской пенсионерки 120 тысяч рублей

Подозреваемую сотрудники правоохранительных органов задержали по месту проживания. Свою вину 24-летняя девушка полностью признала. Она рассказала, что в качестве вознаграждения оставила себе небольшой процент от полученной суммы. Сообщница злоумышленников находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.