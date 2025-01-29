В Казани кинувшего десятки клиентов турагента отправили в СИЗО

Женщина, сотрудничая с крупными туристическими операторами, присвоила себе часть средств более 20 клиентов, которые должны были идти на оплату туров. Потерпевшие узнавали об отсутствии оплаты за путевку лишь за ночь до вылета. В ряде случаев стоимость путешествия могла достигать 600 тысяч рублей.