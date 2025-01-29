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В Казани кинувшего десятки клиентов турагента отправили в СИЗО

Она обманула казанцев на миллионы рублей.

Источник: Комсомольская правда

Директора казанской туристической компании «Адриатика» Анжелу М. отправили в СИЗО до 28 марта по решению Вахитовского суда. Она обвиняется в обмане десятков клиентов на несколько миллионов рублей.

Женщина, сотрудничая с крупными туристическими операторами, присвоила себе часть средств более 20 клиентов, которые должны были идти на оплату туров. Потерпевшие узнавали об отсутствии оплаты за путевку лишь за ночь до вылета. В ряде случаев стоимость путешествия могла достигать 600 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года в семи районах Татарстана ввели туристический налог.