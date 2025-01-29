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В Анапе построили защитные валы для предотвращения выбросов мазута

В Анапе укрепляют защитные валы для предотвращения повторных выбросов мазута. Сейчас специалисты построили 7,5 км ограничителей для защиты побережья, сообщает оперштаб Кубани.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

В Telegram-канале ведомства также опубликовали карту, на которой обозначены места расположения заграждений. Валы постепенно соединяют между собой, а на других участках продолжают строительство новых укреплений. Работы ведут несколько бригад.

Защитные сооружения возводят вдоль центрального пляжа. Для этих целей экскаваторами роют рвы глубиной в метр и формируют двухметровые насыпи. Дополнительно устанавливают полипропиленовые сети шириной три метра, задерживающие мазутные фрагменты, выброшенные морем.

экология