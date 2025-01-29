В Минске водитель Peugeot жестко сбила мужчину, выходившего из трамвая

В Минске мужчину жестко сбила легковушка, когда он выходил из трамвая, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло в белорусской столице 29 января примерно в 10.10 часов на улице Якуба Коласа. Вблизи дома № 63 трамвай остановился для высадки пассажиров. Но когда из общественного транспорта выходил пассажир, его жестко сбила 34-летняя водитель легкового «Пежо».
Пострадавшего 36-летнего мужчину доставили в больницу для обследования.
Также в Гродно студент на Renault отправил машину в кювет, где она опрокинулась.
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И дальнобойщик погиб в жестком столкновении двух фур и легковушки на МКАД в Минске.