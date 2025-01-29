В Минске водитель Peugeot жестко сбила мужчину, выходившего из трамвая

ДТП произошло в белорусской столице 29 января примерно в 10.10 часов на улице Якуба Коласа. Вблизи дома № 63 трамвай остановился для высадки пассажиров. Но когда из общественного транспорта выходил пассажир, его жестко сбила 34-летняя водитель легкового «Пежо».