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В Минске водитель Peugeot жестко сбила мужчину, выходившего из трамвая

Минчанин попал под Peugeot, когда вышел из трамвая на Якуба Коласа.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчину жестко сбила легковушка, когда он выходил из трамвая, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло в белорусской столице 29 января примерно в 10.10 часов на улице Якуба Коласа. Вблизи дома № 63 трамвай остановился для высадки пассажиров. Но когда из общественного транспорта выходил пассажир, его жестко сбила 34-летняя водитель легкового «Пежо».

Пострадавшего 36-летнего мужчину доставили в больницу для обследования.

Также в Гродно студент на Renault отправил машину в кювет, где она опрокинулась.

Еще СК сообщил подробности жесткой аварии в Дзержинском районе: «На заднем сиденье было пять детей и женщина».

И дальнобойщик погиб в жестком столкновении двух фур и легковушки на МКАД в Минске.