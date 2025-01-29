Мужчину убило кирпичом в Уральске

Трагедия произошла сегодня, 29 января 2025 года, по улице Молдагуловой. По предварительной информации, на мужчину упал кирпич с крыши строящегося здания.
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть. Примерный возраст погибшего — 60−65 лет.
В региональном департаменте полиции сообщили, что на месте гибели мужчины строится жилой дом.
Во время проведения строительных работ с высоты упал кирпич и попал в проходящего рядом мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Ведется следствие.