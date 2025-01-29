Судовладелец «Волгонефти-239» обвинил порт Кавказ в крушении танкера

По мнению компании, порт не обеспечил достаточное количество мест для безопасного укрытия судов при ухудшении погоды и не предпринял своевременных мер по их выводу в Азовское море после получения штормового предупреждения 14 декабря 2024 года.



Ранее Новая Кубань’сообщала, что Новороссийская транспортная прокуратура подала в суд три заявления о привлечении к административной ответственности судовладельца «Волгонефти-239» — ЗАО «Волгатранснефть», а также два заявления в отношении ООО «Кама шиппинг», владельца танкера «Волгонефть-212». Их обвиняют в нарушении технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ).



В ЗАО «Волгатранснефть» отмечают, что в момент крушения в этом районе находились и другие суда аналогичного класса с теми же ограничениями по сезону и району плавания, что свидетельствует о системной проблеме организации судоходства в регионе.