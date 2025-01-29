Погибших в пожаре бабушку и трех детей похоронили в хуторе под Волгоградом

Трагедия случилась 25 января. По данным облпрокуратуры, огонь вспыхнул на втором ярусе детской кроватки, в которой спали трехлетние девочки. Когда в квартиру на втором этаже девятиэтажки попали пожарные, малышки уже были мертвы, как и их бабушка. Пятилетний мальчик скончался в больнице.