Погибших в пожаре бабушку и трех детей похоронили в хуторе под Волгоградом

Они жили здесь, прежде чем перебраться в областной центр в дом на улице Героев Тулы, 13, в Тракторозаводском районе.
Трагедия случилась 25 января. По данным облпрокуратуры, огонь вспыхнул на втором ярусе детской кроватки, в которой спали трехлетние девочки. Когда в квартиру на втором этаже девятиэтажки попали пожарные, малышки уже были мертвы, как и их бабушка. Пятилетний мальчик скончался в больнице.
Как стало известно vlg.aif.ru, дети воспитывались в семье своей тети. Они все вместе переехали в Волгоград.