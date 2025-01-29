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Погибших в пожаре бабушку и трех детей похоронили в хуторе под Волгоградом

Погибшие в страшном пожаре на севере Волгограда 79-летняя Галина Крымцова и трое ее внуков похоронены 29 января в хуторе Перекопка Клетского района.

Они жили здесь, прежде чем перебраться в областной центр в дом на улице Героев Тулы, 13, в Тракторозаводском районе.

Трагедия случилась 25 января. По данным облпрокуратуры, огонь вспыхнул на втором ярусе детской кроватки, в которой спали трехлетние девочки. Когда в квартиру на втором этаже девятиэтажки попали пожарные, малышки уже были мертвы, как и их бабушка. Пятилетний мальчик скончался в больнице.

Как стало известно vlg.aif.ru, дети воспитывались в семье своей тети. Они все вместе переехали в Волгоград.

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