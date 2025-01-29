Гражданин Молдовы пропал без вести в Италии: Супруга и родственники в шоке, и уверены, что он в опасности, на связь не выходит три дня

Виктор пропал в воскресенье, 26 января 2025 года, когда ехал по шоссе Падуя-Овест. В последний раз с ним связывалась его мать, которая получила известия от него в воскресенье. Он возвращался к ней домой, в Падую. На момент исчезновения его мобильный телефон был выключен. Не исключено, что паспорт у Виктора с собой", — говорится в сообщении жены молодого человека.