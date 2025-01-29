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Гражданин Молдовы пропал без вести в Италии: Супруга и родственники в шоке, и уверены, что он в опасности, на связь не выходит три дня

Жена пропавшего молодого человека рассказала, что 26 января мужчина вместе со своим другом отправился на машине из Комо в сторону Падуи.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Молдовы, бесследно пропал в Италии.

«Мы очень обеспокоены его безопасностью», — написала в соцсетях его супруга.

Жена пропавшего молодого человека рассказала, что 26 января мужчина вместе со своим другом отправился на машине из Комо, города в Италии, в сторону Падуи.

«Он был эмоционально нестабилен, что-то случилось. Уже третий день, как он пропал и по словам парня, который был с ним в машине, они попали в ДТП, и с места ДТП Виктор (муж) уехал в неизвестном направлении.», — написала женщина.

Виктор Бутмалай, 28-летний гражданин Молдовы, бесследно пропал в Италии. По публичной информации, предоставленной его женой, последний раз его видели в воскресенье, 26 января, около 11:00—12:00, на трассе Падуа-Овест.

"Может быть, его видел кто-то из Падуи или пригородов. Пожалуйста, сообщите в местную полицию или напишите мне. В полиция сообщили о его пропаже, и мы очень обеспокоены его безопасностью.

Виктор пропал в воскресенье, 26 января 2025 года, когда ехал по шоссе Падуя-Овест. В последний раз с ним связывалась его мать, которая получила известия от него в воскресенье. Он возвращался к ней домой, в Падую. На момент исчезновения его мобильный телефон был выключен. Не исключено, что паспорт у Виктора с собой", — говорится в сообщении жены молодого человека.

Приметы: рост — 1,90, карие глаза.

В момент исчезновения молодой человек был одет в черную толстовку и черные брюки, без зимней куртки.

Те, кому известна информация о местонахождении Виктора Бутмалая, могут связаться с его женой.