Гражданин Молдовы пропал без вести в Италии: Супруга и родственники в шоке, и уверены, что он в опасности, на связь не выходит три дня

Гражданин Молдовы, бесследно пропал в Италии.
«Мы очень обеспокоены его безопасностью», — написала в соцсетях его супруга.
Жена пропавшего молодого человека рассказала, что 26 января мужчина вместе со своим другом отправился на машине из Комо, города в Италии, в сторону Падуи.
«Он был эмоционально нестабилен, что-то случилось. Уже третий день, как он пропал и по словам парня, который был с ним в машине, они попали в ДТП, и с места ДТП Виктор (муж) уехал в неизвестном направлении.», — написала женщина.
Виктор Бутмалай, 28-летний гражданин Молдовы, бесследно пропал в Италии. По публичной информации, предоставленной его женой, последний раз его видели в воскресенье, 26 января, около
"Может быть, его видел кто-то из Падуи или пригородов. Пожалуйста, сообщите в местную полицию или напишите мне. В полиция сообщили о его пропаже, и мы очень обеспокоены его безопасностью.
Виктор пропал в воскресенье, 26 января 2025 года, когда ехал по шоссе Падуя-Овест. В последний раз с ним связывалась его мать, которая получила известия от него в воскресенье. Он возвращался к ней домой, в Падую. На момент исчезновения его мобильный телефон был выключен. Не исключено, что паспорт у Виктора с собой", — говорится в сообщении жены молодого человека.
Приметы: рост — 1,90, карие глаза.
В момент исчезновения молодой человек был одет в черную толстовку и черные брюки, без зимней куртки.
Те, кому известна информация о местонахождении Виктора Бутмалая, могут связаться с его женой.