Убийца из Волгограда Арсен Мелконян рвется из колонии на свободу

Впервые Арсен Мелконян был осужден в Волгограде за убийство риелтора Романа Гребенюка. Однако, оказавшись в колонии, быстро отбыл на СВО, где вскоре получил ранение и оказался на свободе. Приехав в Волгоград, Мелконян чувствовал себя вольготно — поверив, очевидно, в свое превосходство, он стал звонить отправившей его в колонию судье и угрожать ей убийством.