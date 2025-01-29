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В полиции Кубани предупредили о мошенниках, «продающих» дубайский шоколад

В полиции Кубани предупредили о мошенниках, «продающих» дубайский шоколад, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Аферисты воспользовались повышенным спросом на новое лакомство. Злоумышленники используют интерес к десерту, чтобы рассылать фишинговые ссылки и организовывать фейковые поставки.

Так, через фальшивые сайты с логотипами известных брендов распространяют вредоносное ПО или выманивают персональные данные. Хотя одна из официальных компаний ранее заявляла, что у них нет онлайн магазина, и они не занимаются продажами в соцсетях.

Жителей региона призывают проявлять осторожность перед покупкой и обязательно изучать отзывы на независимых платформах. Кроме того, следует избегать взаимодействия с организациями, не зарегистрированными на территории России.

Ранее кубанцев предупредили о мошенничестве в Telegram. Под видом службы поддержки мессенджера аферисты похищают аккаунты россиян. Они присылают сообщения в секретном чате, который нельзя удалить, переслать модератору или сделать скриншот.