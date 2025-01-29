ГАИ со стрельбой задержала 19-летнего бесправника во дворе дома под Мозырем

В Мозырском районе сотрудники ГАИ догоняли бесправника со стрельбой, рассказали в пресс-службе МВД.
Так, под Мозырем водитель «Фольксвагена» отказался остановиться по требованию ГАИ, началось преследование. Водитель не реагировал на требования сотрудников, и гаишникам пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить машину.
— После нескольких выстрелов автомобиль остановился во дворе дома, где водителя задержали, — прокомментировали в пресс-службе.
Нарушителем оказался 19-летний местный житель. У молодого человека нет водительских прав, и ранее его уже неоднократно задерживали за бесправное вождение.
Мозырянина арестовали на 10 суток и лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами, на два года.
Тем временем в Беларуси предлагают снизить возраст водителей одного из транспортных средств с 18 до 17 лет.
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