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ГАИ со стрельбой задержала 19-летнего бесправника во дворе дома под Мозырем

Под Мозырем 19-летнего бесправника ГАИ остановила со стрельбой во дворе жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

В Мозырском районе сотрудники ГАИ догоняли бесправника со стрельбой, рассказали в пресс-службе МВД.

Так, под Мозырем водитель «Фольксвагена» отказался остановиться по требованию ГАИ, началось преследование. Водитель не реагировал на требования сотрудников, и гаишникам пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить машину.

— После нескольких выстрелов автомобиль остановился во дворе дома, где водителя задержали, — прокомментировали в пресс-службе.

Нарушителем оказался 19-летний местный житель. У молодого человека нет водительских прав, и ранее его уже неоднократно задерживали за бесправное вождение.

Мозырянина арестовали на 10 суток и лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами, на два года.

Тем временем в Беларуси предлагают снизить возраст водителей одного из транспортных средств с 18 до 17 лет.

И мы писали, что в Гродно студент на Renault отправил машину в кювет, где она опрокинулась.

Также в Минске водитель Peugeot жестко сбила мужчину, выходившего из трамвая.