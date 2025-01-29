В деле Тимура Иванова о паромах появилась гостайна

Во втором эпизоде дела говорится о растрате около 4 млрд руб. По версии следствия, Иванов и Филатов были причастны к выводу в 2016 году €45 млн из банка «Интеркоммерц» через фиктивные договоры купли-продажи валюты в кредитной организации. В этом эпизоде фигурируют еще несколько человек, в том числе бывшие топ-менеджеры банка «Интеркоммерц», объявленные в розыск.