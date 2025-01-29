В селе Побоище в ходе пожара едва не погибла пенсионерка

Сегодня, 29 января, в Кугарчинском районе Башкирии во время пожара едва не погибла пенсионерка. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения МЧС.
Инцидент произошел в селе Побоище, здесь загорелся дом с дощатой верандой. Тушением занимались огнеборцы МЧС и добровольной пожарной команды. В результате происшествия пострадала 71-летняя женщина, ее с ожогами доставили в больницу. Причина ЧП устанавливается, на месте работает дознаватель экстренной службы.
Специалисты выяснили, что в доме у пожилой женщины был установлен пожарный извещатель, который, возможно, своевременно предупредил ее об опасности.
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