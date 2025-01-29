В Ростовской области задержали подозреваемых в кражах силовых кабелей

В Ростовской области задержали и отправили под стражу подозреваемых в 21 краже силовых кабелей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, хищением занимались трое жителей Дона в возрасте от 24 до 28 лет. Предварительно, они снимали кабели с вышек связи сотовых операторов в Красносулинском, Октябрьском, Егорлыкском, Зерноградском районах, а также в Новочеркасске, Новошахтинске и в городе Гуково.
— Предполагается, что с апреля 2024 по январь 2025 года преступники забирались на вышки сотовых операторов, перерезали провода, опаливали кабели и грузили имущество в машины. Потом все продавали. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей, — уточнили в МВД.
Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража» (ст. 158 УК РФ). За подобное нарушение закона могут оштрафовать, максимальное наказание — лишение свободы.