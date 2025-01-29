В Ростовской области задержали подозреваемых в кражах силовых кабелей

По данным ведомства, хищением занимались трое жителей Дона в возрасте от 24 до 28 лет. Предварительно, они снимали кабели с вышек связи сотовых операторов в Красносулинском, Октябрьском, Егорлыкском, Зерноградском районах, а также в Новочеркасске, Новошахтинске и в городе Гуково.