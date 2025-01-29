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В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание

ВОРОНЕЖ, 29 янв — РИА Новости. Возгорание произошло в двух кафе Воронежа во вторник и в среду, полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Источник: © РИА Новости

В МЧС России по Воронежской области сообщили, что в среду в кафе в центре Воронежа произошло возгорание на площади 40 квадратных метров. По оперативной информации, есть пострадавшие.

«На данный момент полиция Воронежской области проводит процессуальную проверку по двум фактам возгорания в кафе, которые произошли 28 и 29 января в Воронеже. О мотивах и причинах происшествия пока говорить преждевременно, розыскные мероприятия по установлению лиц подозреваемых в совершении данных противоправных деяний организованы и проводятся сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.

Вечером в субботу почти одновременно произошли пожары в трёх ресторанах Краснодара. В 22.27 поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove, в 22.51 сообщили о пожаре в ресторане на улице Северная, 279, а в 23.36 пожар произошел на улице Красной.

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