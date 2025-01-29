В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание

«На данный момент полиция Воронежской области проводит процессуальную проверку по двум фактам возгорания в кафе, которые произошли 28 и 29 января в Воронеже. О мотивах и причинах происшествия пока говорить преждевременно, розыскные мероприятия по установлению лиц подозреваемых в совершении данных противоправных деяний организованы и проводятся сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.