В двух кафе в центре Воронежа произошло возгорание

В МЧС России по Воронежской области сообщили, что в среду в кафе в центре Воронежа произошло возгорание на площади 40 квадратных метров. По оперативной информации, есть пострадавшие.
«На данный момент полиция Воронежской области проводит процессуальную проверку по двум фактам возгорания в кафе, которые произошли 28 и 29 января в Воронеже. О мотивах и причинах происшествия пока говорить преждевременно, розыскные мероприятия по установлению лиц подозреваемых в совершении данных противоправных деяний организованы и проводятся сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.
Вечером в субботу почти одновременно произошли пожары в трёх ресторанах Краснодара. В 22.27 поступила информация о возгорании в ресторане МясоLove, в 22.51 сообщили о пожаре в ресторане на улице Северная, 279, а в 23.36 пожар произошел на улице Красной.