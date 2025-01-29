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В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы

ЧЕЛЯБИНСК, 29 янв — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту инцидента в лицее Челябинска, где девочка ударила складным ножом одноклассника, ему оказана медпомощь, сообщил в среду пресс-центр регионального надзорного ведомства.

Источник: © РИА Новости

По данным прокуратуры, инцидент произошел еще 24 января, когда в лицее Челябинска в ходе конфликта несовершеннолетняя складным ножом причинила однокласснику колотую рану бедра, ему оказана помощь в детском медицинском учреждении.

«Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента, произошедшего 24 января между несовершеннолетними в лицее Челябинска», — говорится в сообщении.

Ведомство проверит соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания учащихся в образовательной организации, в том числе соблюдение пропускного режима, отмечает прокуратура.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что инцидент произошел на уроке литературы, девочка ударила сзади ножом одноклассника, который направлялся к доске. Учитель ничего не заметила, о случившемся родителям он рассказал уже после уроков. Оба на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции не состоят.