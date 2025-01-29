В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы

Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что инцидент произошел на уроке литературы, девочка ударила сзади ножом одноклассника, который направлялся к доске. Учитель ничего не заметила, о случившемся родителям он рассказал уже после уроков. Оба на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции не состоят.