В Челябинске девочка ударила одноклассника ножом на уроке литературы

По данным прокуратуры, инцидент произошел еще 24 января, когда в лицее Челябинска в ходе конфликта несовершеннолетняя складным ножом причинила однокласснику колотую рану бедра, ему оказана помощь в детском медицинском учреждении.
«Прокуратура Курчатовского района Челябинска организовала проверку по факту инцидента, произошедшего 24 января между несовершеннолетними в лицее Челябинска», — говорится в сообщении.
Ведомство проверит соблюдение прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания учащихся в образовательной организации, в том числе соблюдение пропускного режима, отмечает прокуратура.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что инцидент произошел на уроке литературы, девочка ударила сзади ножом одноклассника, который направлялся к доске. Учитель ничего не заметила, о случившемся родителям он рассказал уже после уроков. Оба на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции не состоят.