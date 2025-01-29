После пожара в воронежском кафе полиция проверяет версию поджога

В воронежских соцсетях обсуждают пожар в кофейне Buntaro, который произошел утром 29 января на Плехановской. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, возгорание потушили два пожарных расчета через 12 минут после вызова. Но все равно есть пострадавшие: работница кофейни и две посетительницы получили ожоги. К расследованию инцидента подключилась трудовая инспекция.
Тем временем в городских пабликах пишут, что якобы в момент пожара дверь кофейни была закрыта, мол, прохожему, первому пришедшему на помощь находившимся внутри людям, пришлось ее выбивать. Через несколько часов в соцсетях появилась информация, что якобы одна из посетительниц и подожгла заведение — под давлением украинских аферистов. Причем, якобы она же накануне подожгла и киоск в парке «Алые паруса».
«Комсомолка» уточняет информацию в официальных органах. В ГУ МЧС России по Воронежской области сообщили, что дознание по поводу причины пожара еще не завершено. А в ГУ МВД России по Воронежской области нам ответили, что полиция проводит проверку, выясняя обстоятельства происшествия. Наше издание продолжает следить за развитием событий.