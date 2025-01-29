После пожара в воронежском кафе полиция проверяет версию поджога

Тем временем в городских пабликах пишут, что якобы в момент пожара дверь кофейни была закрыта, мол, прохожему, первому пришедшему на помощь находившимся внутри людям, пришлось ее выбивать. Через несколько часов в соцсетях появилась информация, что якобы одна из посетительниц и подожгла заведение — под давлением украинских аферистов. Причем, якобы она же накануне подожгла и киоск в парке «Алые паруса».