Мужчина выращивал коноплю в соседском доме в Нижегородской области

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление. Во время обыска правоохранители изъяли 4 куста каннабиса, мешочек с неизвестным веществом растительного происхождения и оборудование для выращивания. В его телефоне обнаружили переписки с указанием мест нахождения тайников-закладок. По этим координатам нашли 2 сигаретных пачки с пакетами, внутри которых была растительность растительного происхождения. Содержимое направлено на экспертизу.