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Мужчина выращивал коноплю в соседском доме в Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который выращивал коноплю в соседском доме в селе Польцо Вачского округа. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление. Во время обыска правоохранители изъяли 4 куста каннабиса, мешочек с неизвестным веществом растительного происхождения и оборудование для выращивания. В его телефоне обнаружили переписки с указанием мест нахождения тайников-закладок. По этим координатам нашли 2 сигаретных пачки с пакетами, внутри которых была растительность растительного происхождения. Содержимое направлено на экспертизу.

Следствие продолжается. В отношении подозреваемого оформлена подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств.

Напомним, что грабитель похитил у нижегородки 5 млн рублей в подъезде дома.