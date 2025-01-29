Мужчина выращивал коноплю в соседском доме в Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали мужчину, который выращивал коноплю в соседском доме в селе Польцо Вачского округа. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление. Во время обыска правоохранители изъяли 4 куста каннабиса, мешочек с неизвестным веществом растительного происхождения и оборудование для выращивания. В его телефоне обнаружили переписки с указанием мест нахождения тайников-закладок. По этим координатам нашли 2 сигаретных пачки с пакетами, внутри которых была растительность растительного происхождения. Содержимое направлено на экспертизу.
Следствие продолжается. В отношении подозреваемого оформлена подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств.
Напомним, что грабитель похитил у нижегородки 5 млн рублей в подъезде дома.