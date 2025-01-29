В Чишмах подросток получил ожог стопы, когда попытался починить радиоприемник

В Чишминском районе Башкирии для подростка попытка починить технику закончилась ЧП. Подробности инцидента рассказала пресс-служба республиканского МЧС.
Все случилось в поселке Чишмы. 12-летний мальчик, ремонтируя радиоприемник, решил оплавить зажигалкой провод. Однако до этого он пролил на пол размораживатель замков и наступил на него ногой. Носок юноша не снял, и в итоге во время плавления проводов он загорелся.
В комнате в этот момент был старший брат, он подбежал и потушил пламя. В результате происшествия младший получил ожог первой-второй степени правой стопы. Специалисты оказали ему первую помощь.
— Расследование проводит дознаватель МЧС России, — сообщает экстренная служба.
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