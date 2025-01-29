В Чишмах подросток получил ожог стопы, когда попытался починить радиоприемник

Все случилось в поселке Чишмы. 12-летний мальчик, ремонтируя радиоприемник, решил оплавить зажигалкой провод. Однако до этого он пролил на пол размораживатель замков и наступил на него ногой. Носок юноша не снял, и в итоге во время плавления проводов он загорелся.