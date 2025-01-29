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Воронежский минздрав: пострадавшие на пожаре в кофейне находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших на пожаре в кофейне Buntaro, который произошел в центре Воронежа утром 29 января, находятся в стационаре, сообщили в региональном минздраве.

Источник: Комсомольская правда

— Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое, — сообщили «Комсомолке» в ведомстве.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, два пожарных расчета потушили заведение на Плехановской очень быстро, тем не менее, три человека получили ожоги. Трудинспекция подключилась к расследованию причин несчастного случая.

В соцсетях обсуждают, что два пожара — и на Плехановской, и накануне в киоске в парке «Алые паруса» устроила посетительница, якобы по указке украинских мошенников.

Тем временем, официальные органы пока не дают четкой информации по инциденту: эксперты МЧС еще не завершили дознание по установлению причин пожара, полицейские тоже пока проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.

пожары
МЧС