Воронежский минздрав: пострадавшие на пожаре в кофейне находятся в тяжелом состоянии

— Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое, — сообщили «Комсомолке» в ведомстве.
Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, два пожарных расчета потушили заведение на Плехановской очень быстро, тем не менее, три человека получили ожоги. Трудинспекция подключилась к расследованию причин несчастного случая.
В соцсетях обсуждают, что два пожара — и на Плехановской, и накануне в киоске в парке «Алые паруса» устроила посетительница, якобы по указке украинских мошенников.
Тем временем, официальные органы пока не дают четкой информации по инциденту: эксперты МЧС еще не завершили дознание по установлению причин пожара, полицейские тоже пока проводят проверку, устанавливая все обстоятельства происшествия.