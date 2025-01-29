Сотрудники экстренных служб проверяют сообщение о происшествии в уфимском ТЦ

В Кировском районе Уфы экстренные службы проверяют сообщение о ЧП в торговом центре. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Территорию у домов № 16 и № 18 на Степана Кувыкина огородили. К ТЦ «Шатлык Люкс» приехали специалисты ГБР, скорая помощь и МЧС. Сотрудники правоохранительных органов проверяет припаркованные машины.
По некоторым данным, в ТЦ «Зеленая роща» тоже идет проверка.
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