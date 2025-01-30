В Перми в первой очереди ТРК «Семья» произошёл потоп

Ранее сайт perm.aif.ru писал о кипятке, который лился из-под дверей строения в центре краевой столицы. Информацию сообщили в Сети очевидцы. По их словам, кипяток бежал из здания, расположенного на улице Борчанинова. К посту автор прикрепил фото с места событий. На снимке видно, что у здания образовалась большая лужа, от которой поднимается пар.