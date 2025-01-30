В Перми в первой очереди ТРК «Семья» произошёл потоп

Потоп произошёл в первой очереди торгово-развлекательного комплекса «Семья» в Перми, пишет портал Properm.ru.
Помещения залило водой в ночь на 29 января. Как пояснили в ТРК, это произошло из-за ошибки подрядчика, который проводит ремонт в здании. В первой очереди сорвало пожарную систему. Резервуары были опустошены на 100%.
На устранение потопа потребовалось немало времени. По этой причине первая очередь открылась позже, чем должна была. Об этом порталу рассказали в ТРК «Семья». Особого внимания требуют эскалаторы.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о кипятке, который лился из-под дверей строения в центре краевой столицы. Информацию сообщили в Сети очевидцы. По их словам, кипяток бежал из здания, расположенного на улице Борчанинова. К посту автор прикрепил фото с места событий. На снимке видно, что у здания образовалась большая лужа, от которой поднимается пар.