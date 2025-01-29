В Петербурге после обысков задержана замглавы УФАС

По данным «Фонтанки», Даниловская подозревается в превышении должностных полномочий. В УФАС она возглавляет отдел контроля размещения государственного заказа.
Напомним, обыски в УФАС по Петербургу прошли 29 января. В фабуле уголовного дела, как сообщали 47news, конкурсы на видеонаблюдение в школах и активность так называемых жалобщиков, которые могут затягивать процедуры.
«Фонтанка» подробнее рассказывала о сути претензий следствия, в них фигурируют жалобы компании «Перспектива», а пострадавшей числится компания «Вега-С». «Фонтанка» связалась с руководством ООО «Перспектива», которое соревновалось с «Вегой-С» на конкурсах, это крупный подрядчик для учреждений города и области. Там сообщили, что не имеют отношения к обыскам.