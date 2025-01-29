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В Петербурге после обысков задержана замглавы УФАС

Заместитель главы петербургского Управления антимонопольной службы Екатерина Даниловская задержана в Петербурге. Утром в ведомстве прошли обыски.

По данным «Фонтанки», Даниловская подозревается в превышении должностных полномочий. В УФАС она возглавляет отдел контроля размещения государственного заказа.

Напомним, обыски в УФАС по Петербургу прошли 29 января. В фабуле уголовного дела, как сообщали 47news, конкурсы на видеонаблюдение в школах и активность так называемых жалобщиков, которые могут затягивать процедуры.

«Фонтанка» подробнее рассказывала о сути претензий следствия, в них фигурируют жалобы компании «Перспектива», а пострадавшей числится компания «Вега-С». «Фонтанка» связалась с руководством ООО «Перспектива», которое соревновалось с «Вегой-С» на конкурсах, это крупный подрядчик для учреждений города и области. Там сообщили, что не имеют отношения к обыскам.

ФАС