В Петербурге после обысков задержана замглавы УФАС

«Фонтанка» подробнее рассказывала о сути претензий следствия, в них фигурируют жалобы компании «Перспектива», а пострадавшей числится компания «Вега-С». «Фонтанка» связалась с руководством ООО «Перспектива», которое соревновалось с «Вегой-С» на конкурсах, это крупный подрядчик для учреждений города и области. Там сообщили, что не имеют отношения к обыскам.