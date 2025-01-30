Танкер «Волгонефть-239» рубят топорами на Кубани

Специалисты приступили к демонтажу обшивки на танкере «Волгонефть-239» на Кубани. Судно освобождают от лишнего, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперштаб региона.
27 января с корабля откачали весь мазут. Сотрудники МЧС по периметру танкера растягивают пожарные рукава. Это нужно, чтобы водой охлаждать стенки судна во время их резки.
Сейчас на борту выносят мебель, технику. Идет демонтаж обшивки, отделочных конструкций и всего того, что предстоит удалить с судна.
Ранее сотрудники МЧС по периметру танкера растянули пожарные рукава. Это нужно, чтобы водой охлаждать стенки судна во время их резки. Также это необходимо по технике безопасности. Корабль подготавливают к утилизации.
Напомним, впервые в оперштабе Кубани появились кадры, на которых изображен танкер «Волгонефть-212», затонувший в результате ЧП в Керченском проливе. Утечек мазута из корпуса сотрудники МЧС не обнаружили.