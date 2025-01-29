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В Ростове автобус № 88 переехал женщине ногу

В Ростове проведут проверку после травмирования женщины в автобусе № 88.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону автобус № 88 переехал женщине ногу. Об этом сообщили на официальной странице Ростовского городского транспорта. Происшествие случилось 29 января около 15:36 на проспекте Стачки, 30а.

Согласно опубликованной информации, водитель автобуса после посадки пассажиров закрывал двери. В этот момент женщина попыталась выйти и зацепилась ногой за двери. Пассажирка выпала из автобуса. Водитель не заметил этого и продолжил движение.

— В результате этого автобус задним колесом совершил наезд на ногу выпавшей женщины. Ей была оказана срочная помощь, она была доставлена работниками скорой помощи в БСМП 2 города, — говорится в сообщении.

И.о. главы администрации города Александр Скрябин сообщил, что уже дал поручение провести проверку и разобраться в ситуации.