В Ростове автобус № 88 переехал женщине ногу

В Ростове-на-Дону автобус № 88 переехал женщине ногу. Об этом сообщили на официальной странице Ростовского городского транспорта. Происшествие случилось 29 января около 15:36 на проспекте Стачки, 30а.
Согласно опубликованной информации, водитель автобуса после посадки пассажиров закрывал двери. В этот момент женщина попыталась выйти и зацепилась ногой за двери. Пассажирка выпала из автобуса. Водитель не заметил этого и продолжил движение.
— В результате этого автобус задним колесом совершил наезд на ногу выпавшей женщины. Ей была оказана срочная помощь, она была доставлена работниками скорой помощи в БСМП 2 города, — говорится в сообщении.
И.о. главы администрации города Александр Скрябин сообщил, что уже дал поручение провести проверку и разобраться в ситуации.