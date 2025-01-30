В Ростове-на-Дону нашли учебные гранаты в поле

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости. Учебные гранаты обнаружили в поле на окраине Ростова-на-Дону, опасности они не представляют, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Суворовском микрорайоне мужчина нашел гранаты для подствольного гранатомета, территорию оцепили.
«В полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на участке местности в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. В результате выезда на место и проведения проверки опасных объектов не обнаружено», — сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что речь идет об учебных гранатах. «В поле нашли учебные образцы. Угрозы они не представляют», — сказал он.