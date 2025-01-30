В Ростове-на-Дону нашли учебные гранаты в поле

«В полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на участке местности в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. В результате выезда на место и проведения проверки опасных объектов не обнаружено», — сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.