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В Ростове-на-Дону нашли учебные гранаты в поле

В Ростове-на-Дону обнаружили учебные гранаты, угрозы они не представляют.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв — РИА Новости. Учебные гранаты обнаружили в поле на окраине Ростова-на-Дону, опасности они не представляют, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в Суворовском микрорайоне мужчина нашел гранаты для подствольного гранатомета, территорию оцепили.

«В полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности на участке местности в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. В результате выезда на место и проведения проверки опасных объектов не обнаружено», — сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.

Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что речь идет об учебных гранатах. «В поле нашли учебные образцы. Угрозы они не представляют», — сказал он.