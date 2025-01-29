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В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом на ж/д путях

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Автобус без пассажиров столкнулся на нерегулируемом железнодорожном переезде с локомотивом в подмосковном Наро-Фоминске, идет проверка, сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, около 18.00 мск, на железнодорожных путях необщего пользования. Автобус выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом. В момент ДТП автобус следовал по маршруту без пассажиров», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что организована проверка по факту столкновения локомотива с автобусом в подмосковном Наро-Фоминске.

«Причины произошедшего устанавливаются, проверку исполнения законодательства о безопасности железнодорожного движения проводит Московско-Смоленская транспортная прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавила московская межрегиональная транспортная прокуратура.