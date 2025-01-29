В Подмосковье автобус столкнулся с локомотивом на ж/д путях

«По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, около 18.00 мск, на железнодорожных путях необщего пользования. Автобус выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с локомотивом. В момент ДТП автобус следовал по маршруту без пассажиров», — говорится в сообщении.