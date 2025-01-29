Трех калужских лесничих застрелили, предварительно, из пистолета ТТ

«Как установило следствие, утром 29 января пятеро сотрудников Куйбышевского лесничества, среди которых было четверо мужчин и одна женщина, прибыли по адресу 64-летнего мужчины, чтобы проверить информацию о незаконной рубке лесных насаждений. Когда они подъехали к дому мужчины, тот, предположительно, используя пистолет ТТ, открыл огонь, в результате чего погибли трое мужчин», — говорится в сообщении.
По данным следствия, двух сотрудников, включая женщину, он увел к себе домой и надел на них наручники. Затем злоумышленник отогнал от дома служебный автомобиль УАЗ и поджёг его. Позже в салоне машины было обнаружено обгоревшее тело одного из сотрудников лесничества.
«На сообщение о нападении и пожаре прибыли сотрудники полиции и МЧС. Фигурант свел счеты с жизнью, а удерживаемые им сотрудники лесничества были освобождены. Пострадавшие были госпитализированы, где им оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их отпустили домой», — сообщает СУСК.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что мужчина захватил в заложники лесничих, убил троих из них, а потом и себя, другие заложники освобождены. По данным СУСК, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района.
В правоохранительных структурах РИА Новости сообщали, что всего в заложниках у «черного лесоруба» оказались пять лесников, двоих он отпустил. В служебном автомобиле, по словам собеседника, было сожжено тело одного убитого, ещё двоих с огнестрельными ранениями обнаружили поблизости.
По предварительным данным, сотрудников застрелил подозреваемый в незаконной рубке ранее судимый местный житель.