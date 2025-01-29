Трех калужских лесничих застрелили, предварительно, из пистолета ТТ

По данным следствия, двух сотрудников, включая женщину, он увел к себе домой и надел на них наручники. Затем злоумышленник отогнал от дома служебный автомобиль УАЗ и поджёг его. Позже в салоне машины было обнаружено обгоревшее тело одного из сотрудников лесничества.