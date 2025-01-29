В Ростове во время движения загорелась легковушка

По предварительной информации ведомства, автомобиль «Ока» двигался по проезжей части. Неожиданно машина задымилась и начала полыхать. Водитель быстро покинул салон авто и вызвал пожарных. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.