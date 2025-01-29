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В Ростове во время движения загорелась легковушка

В Ростове-на-Дону пожарные потушили загоревшийся автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во время движения загорелась легковушка. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 29 января.

По предварительной информации ведомства, автомобиль «Ока» двигался по проезжей части. Неожиданно машина задымилась и начала полыхать. Водитель быстро покинул салон авто и вызвал пожарных. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается.