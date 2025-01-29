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Осужденному по делу об убийстве Дугиной обещали две тысячи рублей

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Осужденному по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной обещали две тысячи рублей за поддельных техпаспорт на машину обвиняемой в преступлении украинке Натальи Вовк, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Машина, как сообщала ФСБ, использовалась для наблюдения за Дугиной, при въезде в Россию у нее были номера ДНР, в Москве — казахстанские, а при выезде в Эстонию — украинские.

Из показаний осужденного следует, что в зависимости от сложности он получал 10−15% от стоимости заказа — от 2 до 4 тысяч рублей.

Как говорится в материалах, сначала он сообщил, что получил за заказ 2 тысячи рублей, однако позже отказался от показаний и сообщил, что ему только обещали перевести эту сумму.

Ранее сообщалось, что осужденные за подделку документов действовали в составе организованной группы.