Такси врезалось в лазурный автобус на Московском шоссе в Петербурге

В среду, 29 января, такси влетело в «лазурный» автобус с пассажирами на Московском шоссе в Петербурге. Водитель легкового автомобиля получил травмы. Об этом «Комсомольской правде в Петербурге» сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.
— По предварительным данным, в 20:43 на Московском шоссе произошло столкновение автобуса маршрута № 388 с легковым автомобилем, — рассказали в ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о водителе, который прокатил женщину на крыше автомобиля. Случай экстремальной езды зафиксировали камеры на Невском проспекте. Водителя уже задержали сотрудники правопорядка и выписали ему три административных протокола. Также стоит вопрос о возбуждении уголовного дела из-за подделки или уничтожении автомобильных номеров. А вот любительницу экстрима все еще ищут.