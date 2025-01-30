Такси врезалось в лазурный автобус на Московском шоссе в Петербурге

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о водителе, который прокатил женщину на крыше автомобиля. Случай экстремальной езды зафиксировали камеры на Невском проспекте. Водителя уже задержали сотрудники правопорядка и выписали ему три административных протокола. Также стоит вопрос о возбуждении уголовного дела из-за подделки или уничтожении автомобильных номеров. А вот любительницу экстрима все еще ищут.