Reuters: экс-сенатора Менендеса приговорили к 11 годам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил бывшего сенатора Конгресса от штата Нью-Джерси Роберта Менендеса к 11 годам заключения по делу о коррупции и работе на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его сведениям, обвинение просило для Менендеса 15 лет лишения свободы, однако судья Сидни Стейн не стал приговаривать бывшего сенатора к максимальному сроку.
Сообщники Менендеса — застройщик из Нью-Джерси Фред Дэйбс и американо-египетский предприниматель Ваэль Хана — были приговорены к семи и восьми годам заключения соответственно, сообщает в свою очередь газета The New York Times.
Менендес был признан виновным судом присяжных 16 июля 2024 года. В августе он ушел в отставку с поста сенатора. Адвокаты бывшего сенатора в январе просили не приговаривать Менендеса к реальному тюремному сроку, аргументируя это тем, что сам судебный процесс был для обвиняемого достаточным наказанием, так как в результате разбирательств обвиняемый лишился как своей репутации, так и финансового благополучия.
В сентябре 2023 года против сенатора были выдвинуты обвинения в том, что он и его супруга были вовлечены в коррупционные связи с тремя бизнесменами из Нью-Джерси и получили сотни тысяч долларов в качестве взяток. Сенатор якобы получал наличные деньги, золотые слитки, дорогие автомобили и прочие ценные вещи. Позднее Минюст выдвинул дополнительное обвинение в отношении Менендеса, инкриминировав ему работу на Египет и Катар незарегистрированным иноагентом.
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