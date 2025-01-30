Reuters: экс-сенатора Менендеса приговорили к 11 годам тюрьмы

Менендес был признан виновным судом присяжных 16 июля 2024 года. В августе он ушел в отставку с поста сенатора. Адвокаты бывшего сенатора в январе просили не приговаривать Менендеса к реальному тюремному сроку, аргументируя это тем, что сам судебный процесс был для обвиняемого достаточным наказанием, так как в результате разбирательств обвиняемый лишился как своей репутации, так и финансового благополучия.