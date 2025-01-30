Осужденному по делу Дугиной обещали две тыс. руб. за поддельный техпаспорт

Ранее сообщалось, что мужчина, осужденный по делу о подрыве автомобиля с журналисткой Дарьей Дугиной, узнал о цели своей работы только из новостей. Его супруга дала показания, в которых утверждала, что ее муж осознал, что стал соучастником преступления, лишь после того, как в СМИ начали обсуждать это дело.