Осужденному по делу Дугиной обещали две тыс. руб. за поддельный техпаспорт

Осужденному по делу об убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной обещали выплатить две тысячи рублей за изготовление поддельных техпаспортов для автомобиля, принадлежащего обвиняемой в преступлении Наталье Вовк из Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Осужденный уточнил, что его вознаграждение зависело от сложности заказа и варьировалось от 10 до 15% от общей стоимости, составляя от двух до четырех тысяч рублей.
Согласно документам, в начале допроса он утверждал, что получил за работу две тысячи рублей, но позже изменил свои показания, заявив, что деньги ему лишь обещали перевести.
Ранее сообщалось, что мужчина, осужденный по делу о подрыве автомобиля с журналисткой Дарьей Дугиной, узнал о цели своей работы только из новостей. Его супруга дала показания, в которых утверждала, что ее муж осознал, что стал соучастником преступления, лишь после того, как в СМИ начали обсуждать это дело.