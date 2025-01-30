NYT: дело о коррупции против мэра Нью-Йорка могут закрыть

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Министерство юстиции США обсуждает возможность прекратить уголовное дело в отношении мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, обвиняемого в коррупции, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По их данным, сотрудники Минюста высокого ранга обсуждают этот вопрос с федеральной прокуратурой Манхэттена, а также с адвокатами Адамса. Защитой мэра Нью-Йорка в суде занимается в том числе юрист Алекс Спиро — один из ближайших советников американского лидера Дональда Трампа и адвокат руководителя нового американского ведомства DOGE (Department of Government Efficiency), отвечающего за повышение эффективности правительства США, Илона Маска.
Издание напоминает, что в последнее время Адамс пытался заручиться расположением Трампа: встречался с ним во Флориде, посетил инаугурацию, пообещал не критиковать президента публично. По сведениям источников газеты, мэр Нью-Йорка и американский лидер регулярно общаются по телефону. The New York Times не исключает, что Трамп примет решение помиловать Адамса.
26 сентября 2024 года федеральная прокуратура предъявила Адамсу обвинения по делу о коррупции. В заявлении стороны обвинения утверждалось, что градоначальник принимал взятки и незаконные пожертвования на свою избирательную кампанию в том числе из иностранных источников. Как сообщала газета The New York Times, политик мог незаконно получать пожертвования от представителей турецких властей в 2021 году. Мэр Нью-Йорка не признает свою вину и настаивает, что его предвыборная кампания проводилась в полном соответствии с американским законодательством.