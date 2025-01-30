NYT: дело о коррупции против мэра Нью-Йорка могут закрыть

26 сентября 2024 года федеральная прокуратура предъявила Адамсу обвинения по делу о коррупции. В заявлении стороны обвинения утверждалось, что градоначальник принимал взятки и незаконные пожертвования на свою избирательную кампанию в том числе из иностранных источников. Как сообщала газета The New York Times, политик мог незаконно получать пожертвования от представителей турецких властей в 2021 году. Мэр Нью-Йорка не признает свою вину и настаивает, что его предвыборная кампания проводилась в полном соответствии с американским законодательством.