Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего сенатора Роберта Менендеса, который был автором «матери всех санкций» против России, к 11 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает газета The New York Post.
В июле 2024 года присяжные признали Менендеса виновным по всем 18 пунктам обвинений.
В ходе судебного процесса стало известно, что экс-сенатор использовал свою должность председателя Демократической партии в сенатском комитете по иностранным делам для реализации интересов бизнесменов, которые щедро награждали его семью золотыми слитками, деньгами и дорогими подарками. Менендесу также были предъявлены обвинения в препятствовании правосудию, вымогательстве и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Стоит отметить, что экс-сенатор всегда придерживался жёсткой антироссийской позиции. В частности, перед эскалацией конфликта в Украине он предложил законопроект, который получил название «матерь всех санкций», что подчеркнуло его приверженность к жестким мерам против России.
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