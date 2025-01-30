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По делу экс-гендира «Фонбет» о взятке задержаны шесть человек

Среди задержанных находится и замначальника УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве.

Источник: Аргументы и факты

В рамках уголовного дела против бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержаны шесть человек, сообщает РЕН ТВ.

По информации источников, среди задержанных находится и заместитель начальника УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве Сергей Бивол. Анохин подозревается в даче взятки, и в настоящее время с ним проводятся следственные действия.

По сведениям Telegram-канала «Мутко против», задержание Анохина связано с его попыткой организовать смягчение мер пресечения для главного инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова.

Напомним, Сергея Анохина задержали в Москве 29 января. По информации источников СМИ, его подозревают в даче взятки сотруднику спецслужб.