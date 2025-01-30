По делу экс-гендира «Фонбет» о взятке задержаны шесть человек

В рамках уголовного дела против бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержаны шесть человек, сообщает РЕН ТВ.
По информации источников, среди задержанных находится и заместитель начальника УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве Сергей Бивол. Анохин подозревается в даче взятки, и в настоящее время с ним проводятся следственные действия.
По сведениям Telegram-канала «Мутко против», задержание Анохина связано с его попыткой организовать смягчение мер пресечения для главного инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова.
Напомним, Сергея Анохина задержали в Москве 29 января. По информации источников СМИ, его подозревают в даче взятки сотруднику спецслужб.