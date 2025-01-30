На Сахалине военнослужащего осудили за оставление части

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 января. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в уклонении от службы в период мобилизации и приговорил его к семи годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте суда.
«Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом осужден военнослужащий Н. за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин продолжительностью более месяца в период мобилизации — прим. ТАСС). В судебном заседании установлено, что Н. с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации, желая отдохнуть от службы, 10 сентября 2024 года без уважительных причин не явился на службу в пункт постоянной дислокации воинской части, стал проводить время по своему усмотрению в городе Корсакове Сахалинской области», — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции 14 октября задержал гражданина. «За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, Н. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора военнослужащий взят под стражу в зале суда», — уточнили в суде.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.