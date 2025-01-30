Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших при поджоге в Балаганске

В ближайшее время полуторагодовалого малыша планируют перевести в отделение токсикологии либо хирургии. В Ивано-Матренинскую больницу были доставлены все четверо детей. Старшие ребята пострадали на пожаре меньше, отделались легкими ожогами и отравлением дымом. Их мама в это время находится в другой больнице.