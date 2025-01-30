Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших при поджоге в Балаганске

В Балаганске Иркутской области 27 января 2025 произошла страшная трагедия. Сибирячка поругалась с бывшим мужем, а тот облил пол бензином и поджег. Пламя моментально распространилось по дому, в котором в это время находилось четверо детей шести, пяти, семи и полутора лет.
Многодетная мама не растерялась — выбила окно (входная дверь была заперта) и спасла малышей. После произошедшего все пятеро попали в больницу с отравлением угарным газом и ожогами. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьевна приехала в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу и узнала, в каком состоянии находится младший ребенок.
— Состояние тяжёлое, но достаточно стабильное. На данный момент 15% ожога имеется по телу, до 7% поверхностного ожога и до 8% глубокого. Его прооперировали, ждем стабильного состояния, — поделился лечащий врач.
В ближайшее время полуторагодовалого малыша планируют перевести в отделение токсикологии либо хирургии. В Ивано-Матренинскую больницу были доставлены все четверо детей. Старшие ребята пострадали на пожаре меньше, отделались легкими ожогами и отравлением дымом. Их мама в это время находится в другой больнице.
Бывший муж сбежал сразу после поджога, но в короткие сроки его задержали правоохранители. Сейчас идет расследование уголовного дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемому предъявили обвинение и заключили под стражу до 28 марта.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель и пассажир «Тойоты» погибли в аварии под Иркутском.